Hai intenzione di assemblare da solo il tuo nuovo computer e vorresti sapere a quale negozio online affidarti per comprare componenti per PC, come ad esempio alimentatore, scheda madre, scheda video, processore, SSD e memoria RAM?

Nella lista che segue trovi una vasta selezione di siti per acquistare componenti PC. La nostra selezione si basa su portali che offrono articoli originali e affidabili, insieme alle migliori condizioni di acquisto.

In merito a quest’ultime, ci siamo concentrati sui siti web che garantiscono metodi di pagamenti sicuri, spedizioni in tempi rapidi, politiche di reso efficienti e un’assistenza clienti seria.

Ecco l’elenco aggiornato dei migliori siti dove acquistare componenti PC:

1. Drako

Drako è il sito di riferimento per l’acquisto di componenti PC in Italia. Oltre 6.000 articoli a catalogo, metodi di pagamento sicuri e un servizio di assistenza eccellente, rendono Drako una delle scelte migliori in assoluto.

Puoi pagare con PayPal, bonifico bancario o contrassegno. All’importo dell’ordine vanno aggiunte le spese di spedizione, che ammontano a 10 euro entro 50 kg di merce, se il peso è superiore il costo sale a 24 euro.

Per spedire la merce in Italia, Drako si affida principalmente al corriere Bartolini, mentre per le spedizioni internazionali al corriere espresso GLS.

Qualora il prodotto ricevuto non sia di tuo gradimento, puoi esercitare il diritto di reso entro 10 giorni dalla consegna (le spese di restituzione della merce sono a tuo carico).

2. Ollo Store

Nella lista dei siti per acquistare componenti PC con un ottimo rapporto qualità-prezzo, figura anche Ollo Store, il portale di e-commerce di proprietà della società Embaldo Srl specializzato in informatica e fotografia.

Grazie a un catalogo di circa 10 mila articoli e collaborazioni con marchi prestigiosi come DELL, Hp, Acer, Asus e Cooler Master, negli anni Ollo Store si è ritagliato uno spazio importante in un settore estremamente competitivo.

Se scegli di acquistare su Ollostore potrai farlo pagando con PayPal, carte di credito e prepagate appartenenti a MasterCard, Visa e Maestro, oltre a bonifico bancario. In aggiunta a ciò, è possibile richiedere il pagamento a rate a tasso zero aprendo un finanziamento con Findomestic.

Capitolo spedizioni: su centinaia di articoli presenti in catalogo le spese di spedizione sono gratuite, con tempi di consegna stimati tra le 24 e 48 ore.

Per quanto riguarda invece la politica di reso, i prodotti acquistati su Ollo Store possono essere restituiti entro 30 giorni dalla consegna. Qualora il cliente riceva un articolo errato o danneggiato, le spese di restituzione sono a carico dell’e-commerce.

3. Ak Informatica

Ak Informatica è uno dei punti di riferimento in Italia per il PC Gaming e la simulazione guida. Oltre alle componenti hardware e periferiche, la società con sede ad Azzano San Paolo (Bergamo) è specializzata anche nella vendita di accessori di fascia alta e gaming. In più, è possibile richiedere il servizio di assemblaggio.

A testimonianza della sua importanza nel campo del gaming, negli ultimi anni Ak ha iniziato a creare e curare eventi eSport a carattere nazionale ed europeo.

I metodi di pagamento accettati nella sezione online Shop Ak Informatica sono: PayPal, carte di credito e prepagate MasterCard, Visa, Maestro e American Express, oltre alla PostePay.

Generalmente gli ordini vengono evasi in 1-2 giorni lavorativi, mentre per i PC assemblati i tempi si allungano fino a 4-7 giorni. Nel caso la spedizione parta dal magazzino centrale, Ak Informatica si affida a GLS, se avviene invece dal magazzino esterno i corrieri di riferimento sono Bartolini, DHL, TNT e FedEx.

Ad eccezione delle configurazioni personalizzate richieste in fase di acquisto, è possibile esercitare il diritto di reso entro 15 giorni dalla consegna.

4. Amazon

Amazon vanta un’ampia selezione di articoli per assemblare un computer fisso o portatile nuovo. La categoria di riferimento è Componenti, inclusa nella macro-sezione Informatica. Tra i prodotti disponibili vi sono anche parti di ricambio per PC tablet.

Rispetto a tutti i siti in elenco, Amazon offre le migliori condizioni di vendita riguardo a politica reso e consegna, assicurando su tutti i prodotti idonei spese di spedizione gratuite grazie all’abbonamento Amazon Prime (disponibile una prova gratuita di 30 giorni).

L’unico neo forse sono i prezzi degli articoli, in media più alti rispetto a quelli proposti dai siti specializzati.

5. eBay

Su eBay sono disponibili migliaia di articoli utili per assemblare un PC fai da te per lavoro o per il gaming. È possibile individuare in breve tempo i negozianti più affidabili, grazie ai feedback lasciati dagli altri utenti, così da completare l’acquisto in tranquillità.

Rispetto ad Amazon, i clienti eBay guadagnano l’opportunità di pagare tramite PayPal, considerato uno dei metodi di pagamento online più affidabili. Un altro elemento che ci ha spinto a inserire eBay nella lista dei migliori siti per acquistare componenti PC è la rapidità della consegna, con la merce che viene consegnata in media in due giorni lavorativi.

Per quanto riguarda invece i prezzi, nella maggior parte dei casi si possono equiparare a quelli proposti da Amazon.

6. ePRICE

Se si cercano componenti hardware, periferiche e altri accessori per un nuovo PC, ePRICE rappresenta una valida alternativa sia ad Amazon che a eBay. In catalogo si trovano migliaia di prodotti delle migliori marche del settore, con un’ampia selezione di SSD, processori e case per computer fissi.

Come eBay, anche ePRICE offre la possibilità di pagare tramite PayPal, in aggiunta alle carte di credito e prepagate appartenenti ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, MasterCard e American Express. Inoltre, puoi completare l’ordine usando la comune PostePay.

Un ulteriore aspetto positivo è la rapidità nelle spedizioni, con consegne garantite entro 48-72 ore su tutta la penisola italiana.

7. Bpm Power

Bpm-Power è uno dei leader per la vendita di componenti PC in Italia, la scelta ideale per chi deve assemblare un computer nuovo e necessita di parti hardware dei migliori produttori internazionali. Due dei suoi principali punti di forza sono il catalogo da oltre 1 milione di prodotti e i prezzi altamente concorrenziali.

I metodi di pagamento accettati su Bpm-Power sono PayPal, carte di credito o prepagate (anche PostePay), bonifico bancario, Amazon Pay, Satispay, SisalPay. Se scegli il contrassegno, dovrai anticipare il 10% dell’importo al momento dell’acquisto.

Un altro punto a suo favore è la rapidità delle spedizioni, con consegne entro 24-48 ore dalla partenza del corriere. Per quanto riguarda i costi, essi variano in base al peso volumetrico dell’ordine e sono riportati in maniera trasparente durante il check-out.

Su tutti gli ordini di Bpm-Power è possibile esercitare il diritto di reso entro 14 giorni dalla consegna a casa del prodotto, con le spese per la restituzione a carico del cliente.

8. Monclick

Monclick è uno dei principali siti di e-commerce specializzati nella vendita di articoli di informatica ed elettronica, con sede operativa presso il comune di Vimercate (Monza). Presenta un’intera sezione dedicata alle componenti per PC, con una vasta selezione di processori, memorie RAM, hard disk interni ed esterni, SSD, alimentatori e case PC.

Tra i metodi di pagamento accettati figurano le carte Visa e MasterCard, oltre a PostePay e American Express, in aggiunta al saldo residuo su PayPal e l’app Satispay. A disposizione dei clienti Monclick anche il reso gratuito, da esercitare entro e non oltre 14 giorni dalla consegna del pacco.

Un ulteriore punto di forza del portale di e-commerce è il servizio di montaggio, richiedibile come opzione a parte.

