Le migliori app di incontri su iPhone, Android

Internet ci permette di collegarci con milioni di persone e quindi di conoscere nuove persone.

Abbiamo già parlato dei migliori siti per incontri. Esistono anche molte valide App dedicate che possono permettere di fare conoscenze interessanti. In questo articolo vedremo le migliori soluzioni che potete installare gratis sui vostri smartphone.

Le Migliori app per incontri

1. Tinder

Non può mancare nella lista delle migliori app per incontrare qualcuno l’app più famosa in assoluto.

Tinder ha un meccanismo di match, gli accoppiamenti basati sui reciproci like (i “mi piace”) delle persone ed è stata la sua fortuna e al contempo anche una sua grande limitazione. In quanto, se magari non si è molto fotogenici, si ricevono pochi like ed è difficile fare match ed inizia una conversazione.

L’app è gratuita con acquisti in-app ed ha avuto un successo planetario. Tinder è davvero semplice da utilizzare: per ottenere più match ed iniziare a conversare con più persone è consigliabile curare il proprio profilo inserendo le migliori foto e una descrizione intrigante.

L’app è disponibile sul Play Store di Android e su App Store di iOS.

2. Once

Se cercate un’app con una filosofia completamente opposta a quella di Tinder, Once fa per voi.

Qui non avrete centinaia di foto su cui mettere like ogni giorno ma solo un profilo selezionato per voi ogni 24 ore dal team del programma. Il team è specializzato nel trovare i profili migliori da accoppiare, selezionandone le affinità.

Dopo il match del giorno ci vorrà il like reciproco per sbloccare la chat. Se il match non avviene, oppure se l’accoppiamento non vi convince, poco male, in 24 ore avrete una possibilità con una persona diversa. Esiste anche un abbonamento VIP che garantisce 4 match ogni 24 ore e rimuove tutte le limitazioni.

Once è disponibile gratis sia su Android che su iOS.

3. Lovoo

Si tratta di un’app molto amata perché offre una comoda funzione radar che permette di vedere i profili interessanti vicini alla nostra posizione.

Lovoo è strutturato come un vero e proprio social dove si può creare il proprio profilo e mettere e ricevere like e commenti. L’app è una delle più frequentate ed utilizzate nel nostro paese. Bastano pochi tap per creare il proprio profilo e cercare di fare amicizia. Purtroppo, molte utili funzioni sono limitate dagli acquisti in-app.

Se volete provarla la trovate gratis su Play Store e App Store.

4. OKCupid

Se cercate una soluzione interessante per trovare persone compatibili con voi e con il vostro modo di vedere la vita, questa app potrebbe fare per voi.

Alla registrazione infatti, vi verranno poste alcune domande. Le risposte, verranno utilizzate dal sistema per cercare di accoppiarvi con le persone più adatte a voi.

L’app è ben congegnata ed è gratis ma per vedere a chi piacete e per esaminare più delle ultime 5 visite, occorre ricorrere ai pagamenti in-app. In ogni caso questi ultimi, sono molto meno invasivi che sulle altre app. Il numero di italiani non è altissimo ma è un’app che meriterebbe molta più fortuna.

Potete scaricare OKCupid direttamente dal Play Store o da App Store.

5. The Inner Circle

È senza dubbio una delle app di appuntamenti del momento; si tratta davvero di un circolo esclusivo.

L’app infatti nasce con lo scopo di permettere a giovani professionisti che condividono interessi, hobby e che vivono vicini fra loro di incontrarsi. Si tratta, come avrete intuito, di un’app selettiva e per avere accesso si deve inserire il proprio account di Linkedin o Facebook che poi verrà vagliato dai moderatori.

L’app è gratuita e davvero interessante: ci mostra i contatti vicini e spesso la comunità organizza eventi nelle maggiori città del mondo per permettere ai propri membri di incontrarsi e socializzare.

Se siete giovani professionisti e magari lavorate nel mondo dell’innovazione o delle startup, The Inner Circle potrebbe essere la soluzione per incontrare spiriti affini.

Potete scaricare gratis l’app da Play Store o da App Store.

6. Bumble

Si tratta di una delle app più interessanti del pacchetto, soprattutto per le ragazze.

Somiglia a Tinder ma è asimmetrico, lasciando più potere al genere femminile. Sono infatti le donne le uniche che possono avviare una conversazione, tranne nel caso di coppie dello stesso sesso (si può scegliere ciò che si cerca nelle impostazioni) o dei contatti che si hanno già su Facebook.

A parte questa importante particolarità l’app assomiglia molto a Tinder proponendo una struttura che mostra a scorrimento i vari profili. Per la registrazione si può utilizzare Facebook, l’Apple ID, oppure il numero di telefono. Non è possibile iscriversi se si hanno meno di 17 anni.

Se volete provare Bumble trovate l’app gratis su Play Store e App Store.

7. Badoo

Badoo è un’app storica, che ha vissuto una vita travagliata e che inizialmente si poneva con il suo portale, come un rivale di Facebook.

Si è trasformata negli anni in un’app di appuntamenti che ha copiato funzioni dai rivali che andavano emergendo. Ha copiato la meccanica dei match da Tinder e quella del radar da altri concorrenti.

L’app risulta ad oggi abbastanza completa e per anni è risultata una delle più utilizzare nel nostro paese. Purtroppo, di recente la popolazione attiva è diminuita ma resta un’alternativa interessante.

Trovate Badoo gratis per Android e iOS.

8. Grindr

Se si è omosessuali, Grindr è l’app di appuntamenti che va per la maggiore nel mondo.

Funziona in modo assolutamente lineare. Dopo una breve registrazione si può compilare il proprio profilo ed iniziare a chattare con gli altri utenti.

L’app funziona in modo semplice: mostra gli utenti più vicini alla propria posizione e le funzioni base sono gratuite. Per vedere gli utenti geograficamente più lontani o per avere funzioni aggiuntive, occorre effettuare un pagamento.

Grindr è comunque molto apprezzata ed è disponibile gratis su Play Store e App Store.