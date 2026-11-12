GTA VI su PS5 e Xbox: quanto spazio occupa e come fare posto prima del 19 novembre

Il 19 novembre esce Grand Theft Auto VI ed è inutile girarci intorno: sarà ovunque! Al telegiornale, nei discorsi alla macchinetta del caffè, tra chi non tocca un pad dai tempi della PS3 e tra i genitori che si chiederanno perché mai i figli vogliano fare le ore piccole davanti alla TV. D’altronde parliamo del seguito di un gioco uscito nel 2013 che ancora oggi macina vendite: dopo tredici anni di attesa e due rinvii, GTA VI non è solo un videogioco, è un fenomeno culturale.

Quando un’uscita diventa un argomento di conversazione per tutti, anche per chi i videogiochi non li segue, ci sentiamo in dovere di parlarne. E lo facciamo dal lato che ci riguarda di più, quello tecnico, perché sotto il cofano si nasconde una cosa molto concreta: lo spazio su disco. GTA VI è un mattone e chi accende la console il 19 novembre convinto di scaricarlo al volo o da chi sta facendo il preload in questi giorni, rischia di trovarsi bloccato davanti a una schermata di errore. Facciamo quindi il punto su quanto pesa davvero, quanta memoria libera hai a disposizione sul tuo modello e come evitare brutte sorprese al day one.

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💾 Quanto pesa GTA VI su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo mesi di voci incontrollate, Rockstar ha messo i numeri nero su bianco: servono fino a 212 GB di spazio libero con leggere variazioni a seconda della console. Possiamo finalmente archiviare le sparate lette online negli ultimi mesi, da chi parlava di 150 GB fino alle follie da oltre 600 GB.

Le date da cerchiare sul calendario sono due. Il gioco sblocca l’accesso il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 (inclusa PS5 Pro) e Xbox Series X|S. Chi lo ha preso in digitale però può già scaricarlo: il preload è partito il 10 novembre, dalla mezzanotte italiana su PS5 e dall’una di notte (le 00:00 GMT) su Xbox. Scaricandolo adesso, allo scoccare del 19 si gioca subito.

Capitolo PC: per ora non c’è nessun annuncio ufficiale. Chi gioca solo su computer dovrà mettersi l’anima in pace e aspettare (oppure cercare alternative? ne riparleremo…).

📦 La scatola nei negozi non contiene il gioco Occhio a chi compra la versione fisica: le confezioni, nei negozi da oggi 12 novembre, contengono solo il codice di riscatto. Niente Blu-ray con i dati dentro. Anche chi prende la scatola dovrà scaricare tutti i 212 GB da zero, e potrà farlo solo una volta scartata la confezione. Se il corriere te la consegna il 18 pomeriggio, preparati a una corsa contro il tempo.

📊 Quanto spazio libero hai davvero sulla tua console

Attenzione a non farsi ingannare dall’etichetta sulla scatola della console: tra sistema operativo e file riservati, i gigabyte che puoi effettivamente usare per i giochi sono parecchi di meno.

Console SSD dichiarato Spazio utilizzabile Quota occupata da GTA VI PS5 (lancio) e PS5 Slim Digital 825 GB circa 667 GB circa 32% PS5 Slim con lettore 1 TB circa 820–850 GB circa 25% PS5 Pro 2 TB circa 1,6–1,7 TB circa 13% Xbox Series X 1 TB 802 GB circa 26% Xbox Series S (512 GB) 512 GB 364 GB circa 58%

Chi se la passa peggio è senza dubbio chi ha una Xbox Series S da 512 GB: GTA VI si mangia quasi il 60% della memoria disponibile. Basta avere già installato un Call of Duty e un paio di altri titoli per dover fare i salti mortali. Va un po’ meglio sulle prime PS5 da 825 GB, anche se con tre o quattro tripla A in memoria il problema si pone comunque. Discorso diverso per i possessori di PS5 Pro, che con 2 TB dormono sonni tranquilli.

Un consiglio spassionato: non rimanere al filo del gigabyte. Tra un’eventuale patch del day one e gli aggiornamenti futuri, è molto probabile che quei 212 GB crescano. Meglio tenersi larghi e liberare almeno 250 GB complessivi.

🧹 Come liberare spazio su PS5

Su PS5 vai in Impostazioni > Archiviazione > Memoria della console e ordina i giochi per dimensione: in un attimo vedi quali sono i pesi massimi che ti stanno bloccando l’SSD.

Prima di premere “Elimina”, ricordati che puoi collegare un vecchio hard disk o SSD USB esterno e usarlo come parcheggio. I giochi PS5 non partono da lì, ma puoi spostarli sul disco esterno invece di cancellarli: quando vorrai rigiocarci ti basterà ricopiarli sulla memoria interna, operazione molto più rapida rispetto a riscaricare decine di giga da zero (specie se non hai la fibra). I giochi PS4, invece, girano direttamente dal disco USB senza problemi.

Già che ci sei, fai un giro nella Galleria multimediale: la PS5 salva in automatico screenshot e brevi clip quando sblocchi un trofeo e nel giro di qualche mese possono diventare diversi GB che non riguarderai mai. Prima di cancellare i file di salvataggio dei vecchi giochi, assicurati solo di avere il backup attivo sul cloud di PlayStation Plus.

🎮 Come liberare spazio su Xbox Series X|S

Su Xbox il menu di riferimento è Giochi e app > Gestisci (oppure direttamente dalle impostazioni di sistema alla voce Memoria). Anche qui conviene ordinare subito per dimensione per individuare i colpevoli.

Microsoft però ha una marcia in più nella gestione dei file: su molti giochi permette di disinstallare solo i pezzi che non ti servono. Se a un titolo giochi solo online, ad esempio, puoi cancellare la campagna single player. Basta premere il tasto Menu sull’icona del gioco, andare su Gestisci gioco e componenti aggiuntivi e togliere i moduli superflui.

Anche qui vale la regola del disco USB esterno: i giochi ottimizzati per Series X|S si possono archiviare lì per fare spazio ma per avviarli vanno riportati sull’SSD interno. I titoli retrocompatibili di Xbox One, Xbox 360 e prima Xbox, invece, funzionano direttamente da USB: spostali subito fuori dalla memoria principale.

⚡ Se lo spazio non basta: quale SSD comprare

Se anche dopo questa pulizia lo spazio non basta, l’unica via d’uscita è espandere la memoria. Qui le strade tra Sony e Microsoft si dividono nettamente.

🔵 PS5, PS5 Slim e PS5 Pro: SSD M.2 interno

Sotto la scocca di tutte le PS5 c’è uno slot M.2 libero che accetta normali SSD da PC. Sony però non fa sconti sulle specifiche: serve un SSD NVMe PCIe Gen4 x4 con velocità di lettura di almeno 5.500 MB/s. I modelli SATA o Gen3 non vengono accettati, mentre un Gen5 funziona ma viene limitato alla velocità di un Gen4, quindi non porta alcun vantaggio.

C’è poi la questione dissipatore: è obbligatorio, e l’intero blocco (SSD + dissipatore) non deve superare gli 11,25 mm di spessore, altrimenti non riesci a rimettere il coperchio dello slot. Per non sbagliare, prendi direttamente un modello venduto con dissipatore già montato. La procedura è identica su PS5 fat, Slim e Pro.

Due modelli molto diffusi e pienamente compatibili sono il Samsung 990 Pro (fino a 7.450 MB/s) e il WD_Black SN850X (fino a 7.300 MB/s), entrambi in versione con heatsink. Per chi gioca tanto, il taglio da 2 TB è un buon compromesso tra prezzo e capacità.

OFFERTA Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 1TB, PCIe 4.0, 7.450 MB/s in lettura, 6.900 MB/s in scrittura, SSD interno per giochi ed editing video, Nero, MZ-V9P1T0BW 227,88 € ★★★★★ ★★★★★ 4.5 359,90 € -37% Vedi su Amazon

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🟢 Xbox Series X|S: scheda di espansione

Su Xbox non servono cacciaviti ma il portafoglio piange un po’ di più. Sul retro della console c’è una porta proprietaria in cui inserire una scheda di espansione plug-and-play che replica esattamente le prestazioni dell’SSD interno. A differenza dei dischi USB, da queste schede i giochi Series X|S partono senza doverli spostare.

Le opzioni sul mercato sono due: Seagate (nei tagli da 1, 2 e 4 TB) e WD_Black C50 (512 GB, 1 TB e 2 TB). Costano sensibilmente di più rispetto a un M.2 per PlayStation, ma è il prezzo del formato proprietario Microsoft. Su una Series S da 512 GB, il taglio da 1 TB è praticamente l’unico modo per vivere sereni.

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🌐 Quanto ci vuole a scaricarlo

Una volta trovato lo spazio, resta l’ostacolo del download. Scaricare 212 GB può richiedere mezz’ora o quasi un giorno intero, tutto dipende dalla linea che hai in casa. Questi sono i tempi teorici spremendo la banda al 100%:

Velocità della connessione Tempo teorico per 212 GB 30 Mbps (FTTC base o FWA) circa 15 ore e 40 minuti 100 Mbps circa 4 ore e 45 minuti 300 Mbps circa 1 ora e 35 minuti 1 Gbps (fibra FTTH) circa 28 minuti

Nel mondo reale, però, quasi mai la console scarica alla velocità massima della linea e a ridosso del 19 novembre i server di Sony e Microsoft saranno presi d’assalto. Se puoi, collega la console al router con un cavo Ethernet invece di affidarti al Wi-Fi e lasciala scaricare in modalità riposo durante la notte. Chi ha una connessione lenta non ha più scuse: il preload è già aperto, conviene far partire il download oggi stesso per non ritrovarsi a guardare una barra di avanzamento mentre tutti gli altri sono già a Vice City.

Meglio controllare subito la situazione nella schermata della memoria e fare pulizia per almeno 250 GB. E se ti rendi conto che l’SSD interno non basta più, tieni d’occhio le offerte del Black Friday del 27 novembre: mancano poco più di due settimane e potrebbe essere l’occasione giusta per prendere un’espansione senza pagarla a prezzo pieno.