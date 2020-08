App per ordinare cibo: le migliori soluzioni

Diciamocelo chiaramente, il cibo da asporto, soprattutto se consegnato a domicilio è una grossa comodità. A tutti può capitare di avere voglia di un cibo in particolare o avere semplicemente fame, ma non avere né il tempo, né la voglia per mettersi ai fornelli.

A lungo, negli anni passati, ciascuno di noi ha ordinato chiamando il proprio ristorante preferito, sperando che la linea fosse libera e che il povero addetto alle chiamate non sbagliasse la comanda, l’indirizzo e che l’attività rispettasse gli orari per traffico o problemi a trovare parcheggio.

Fortunatamente tutto ciò ormai appartiene al passato, esistono infatti app che inserendo il nostro indirizzo, ci dicono esattamente quali locali consegnano, qual’è il loro menù e ci permettono di ordinare cibo online con pochi clic.

Alcune app, inoltre, ci permettono di tracciare tutto il percorso del nostro ordine in tempo reale, quindi sapere se è stato preparato, se è nelle mani del corriere ed a che punto della consegna è quest’ultimo.

Migliori app per ordinare cibo a domicilio

Dopo questo breve preambolo ecco la lista delle migliori soluzioni:

Just Eat

Si tratta dell’app che ha fatto una martellante pubblicità negli ultimi anni. In effetti è un’app molto diffusa, in un numero sorprendente di località e non solo nelle grosse città. Sarà difficile non trovare ristoranti, pizzerie, hamburgherie, e locali di cibo etnico (giapponese, cinese, thai) vicine alla nostra posizione.

L’app è molto semplice da utilizzare, bastano pochi tap per piazzare il proprio ordine, purtroppo l’attenzione alle intolleranze alimentari ad oggi non è il massimo (tocca chiamare al numero del ristoratore prima di piazzare il proprio ordine), ma almeno col tempo hanno inserito una categoria per il senza glutine. Da segnale è la comoda presenza dei feedback degli altri utenti, che ci permettono di scegliere più facilmente le migliori soluzioni.

Il costo delle consegne, e l’ordine minimo varia da locale a locale. Alcuni esercenti inseriscono degli interessanti sconti sulla piattaforma. Molte pizzerie e locali avevano il proprio servizio di consegna prima di aderire all’app e quindi i costi di consegna sono gratuiti, in altre occasioni tocca pagare il costo del servizio. L’app è disponibile gratuitamente sia tramite comodo sito web, che sugli store di Android e iOS.

Deliveroo

È un’altra valida opzione per chi vuole ricevere del cibo a domicilio. Funziona in modo analogo a Just Eat, si scarica l’app, si pare, si inserisce il proprio indirizzo e si vede quali esercizi consegnano da noi. Rispetto al noto concorrente è attivo in meno città, e si concentra su locali di più alto profilo.

Se avete una voglia, di quel tipo di cucina, di quel singolo piatto, da quel noto ristorante, allora probabilmente Deliveroo è la soluzione adatta per voi. L’app è molto semplice da utilizzare, ed ha un’intera flotta di fattorini al vostro servizio. Bastano pochi tap per scegliere ciò che volete e farvelo consegnare, purtroppo non si possono inviare note al locale con l’ordine.

Esistono dei filtri per i regimi alimentari speciali: senza glutine, vegano, kosher. Le spese di consegna variano in base al tipo di ordine e alla distanza che deve percorrere il corriere. Anche in questo caso il servizio di food delivery è accessibile direttamente tramite comodo sito web o tramite app per Android e iOS

Glovo

Si tratta della principale app concorrente di Just Eat e Deliveroo, ma mentre le altre sono concentrate solo sul cibo, Glovo permette di utilizzare i corrieri per molte altre cose, ad esempio per farsi portare la spesa o i farmaci. Anche in questo caso l’app è semplicissima, basta installarla, avviarla e scegliere il tipo di bene che vuoi ordinare. Una volta indicato si dovrà scegliere l’attività ed infine i prodotti.

Quando si è terminato il proprio ordine, si potrà dare conferma e ci verrà indicato l’orario di consegna. Purtroppo, il numero di esercizi presenti è minore rispetto a Just Eat e rispetto ai due concorrenti non ha filtri per i regimi alimentari speciali. Anche Glovo è accessibile tramite sito web e tramite app, sia per Android che per iOS)

Uber Eats

Da Uber la famosa app per il trasporto automobilistico privato, una soluzione per avere consegnati a casa i piatti preferiti che ci aggradano. Il servizio è molto semplice, e nei fatti simile a quello delle altre app di cui abbiamo già trattato. Uber Eats è attivo solo in quelle città in cui è già attivo Uber, in quanto saranno principalmente gli autisti a fare anche da corrieri per i nostri ordini.

Ogni consegna su questo servizio ha un costo fisso di 5 €, ma non esiste l’ordine minimo. Se si ci trova in una delle località coperte, basta lanciare l’app, iscriversi (o fare il login con il proprio account Uber), ed avere accesso alla lista di attività iscritte. Fra i filtri sono disponibili anche quelli per i regimi alimentari speciali. Come i concorrenti il servizio è utilizzabile tramite sito e tramite app gratuita che trovate su Android e iOS.

Social Food

Si tratta di un’app e di un servizio serio, purtroppo supportato in un basso numero di città italiane (perlopiù della Sicilia). Social Food somiglia moltissimo a Just Eat, e funziona in modo analogo, bastano pochi tap dopo l’installazione per scoprire quali sono i locali che consegnano a casa nostra ed ordinare. Anche Social Food funziona sia tramite sito che tramite le app disponibili su Play Store e App Store.

Foorban

Ne parliamo perché si tratta di qualcosa di diverso rispetto ai servizi precedentemente descritti. Foorban è un vero ristorante digitale, che ci permette di ordinare cibo a casa fra ciò che ci piace (anche potendo vedere la lista degli ingredienti) e ci viene recapitato a domicilio direttamente gratis. Purtroppo il servizio è disponibile solo a Milano, potete utilizzarlo tramite il sito web oppure tramite le app (Android e iOS).

PIZZA lol

Se invece siete appassionati di pizza, questa è l’app che non potete perdervi. Come dice il nome è dedicata solo a questa pietanza. Bastano pochissimi tap per vedere tutte le pizzerie del circondario ed ordinare la propria pizza da quella che si preferisce. Pizza lol è disponibile solo come app per Android e iOS.

I metodi di pagamento disponibili per i servizi sopra proposti sono vari, tra cui carta di credito, PayPal o in contanti.