TikTok Shop arriva in Italia: come funziona il nuovo e-commerce

A partire dal 31 marzo farà il suo debutto in Italia TikTok Shop, l’e-commerce integrato nella celebre app dei balletti, grazie al quale gli utenti potranno ordinare ciò che compare durante i video o le live. Tra gli articoli acquistabili ci saranno ad esempio capi di abbigliamento, cosmetici e accessori sportivi.

La piattaforma di social commerce del colosso cinese arriva dunque in Italia due anni dopo il primo lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Entrerà in concorrenza da subito con Amazon, il punto di riferimento degli acquisti online nel nostro Paese, così come con Meta, presente nel settore del social commerce già da cinque anni grazie ad Instagram.

Come funziona TikTok Shop

La novità di TikTok Shop prevede due esperienze di acquisto diverse: una con i cosiddetti shoppable video, l’altra con i contenuti live.

Durante la visione di uno shoppable video, comparirà una piccola finestra tramite cui si verrà reindirizzati in una pagina più articolata, dove l’utente potrà aggiungere l’articolo desiderato al carrello e completare l’ordine.

In occasione invece di un contenuto live, verrà mostrato un banner nella parte inferiore della schermata contenente le indicazioni sul prodotto. Allo stesso tempo, in basso a sinistra spunterà l’icona del carrello: con un tap su di essa si aprirà la lista degli articoli presenti nella live, con tutta una serie di informazioni al riguardo e il pulsante per completare l’acquisto.

Il Live Shopping in mano a creator, influencer e aziende sarà equiparabile in tutto e per tutto ad una televendita 3.0, dove al posto di conduttori, modelle e ballerini ci saranno ora i personaggi più noti dei social. Per loro ci sarà anche la possibilità di creare una vera e propria vetrina di prodotti, indicando peraltro le offerte migliori in corso.

Da parte loro, invece, gli utenti avranno a disposizione una scheda negozio, vale a dire una sorta di marketplace dove potranno monitorare nuovi prodotti e sconti suggeriti dall’algoritmo di TikTok, proprio come avviene oggi con Amazon ad esempio quando ci si collega alla pagina iniziale dopo aver effettuato il login con il proprio account.

I primi partner di TikTok Shop Italia

Nel frattempo, si registrano già le prime adesioni per TikTok Shop qui in Italia. A partire dal 31 marzo gli utenti del social cinese troveranno i prodotti di brand noti come Nivea, Veralab, Goobi e Nabla Cosmetics, a conferma di come la categoria più popolare del social commerce sia il beauty. Tra i primi partner figurano anche il merchandising di Treccani Emporium e giovani realtà come NewMartina, BiSilver, ShaftJeans e GiglioTigrato.