Spotify Craccato non funziona più. Come risparmiare usando la versione ufficiale

Da qualche giorno, tantissimi italiani non riescono più a usare Spotify mod apk anche conosciuto con il nome di “Spotify craccato“. Dal 3 marzo, chi aveva la versione pirata dell’app si è trovato tagliato fuori.

Sembra che Spotify abbia finalmente fatto sul serio contro le versioni modificate. Molte sono le lamentale sui social e addirittura sulla piattaforma di Downdetector: “Non funziona Spotify da un giorno all’altro” oppure “Devo dire addio alla versione pirata?” e così via.

Perché non funziona più Spotify

Le cause? Probabilmente Spotify ha cambiato le API con cui l’app dialoga con i loro server e aggiunto nuove restrizioni per verificare se si sta usando effettivamente l’app ufficiale Gli stessi sviluppatori di Spotify APK Mod et similia hanno praticamente ammesso di non poter fare nulla.

Già nel novembre 2024, Spotify aveva intrapreso azioni per bloccare le versioni pirata e moddate dell’app con sistemi di rilevamento avanzati e sospendendo gli account (bannandoli). Nonostante gli sforzi, le versioni craccate hanno continuato a circolare online.

Utilizzare versioni non ufficiali di Spotify oltre a rappresentare una violazione dei termini di servizio della piattaforma, espone gli utenti a rischi tra cui potenziali sanzioni legali e non meno importante la possibilità di infettare i propri dispositivi utilizzando app che contengono al loro interno malware.

Come risparmiare sull’abbonamento a Spotify

Se stai cercando un modo per risparmiare adesso che non è possibile usare la versione Premium in modo semplice (e senza pagare), puoi fare riferimento a una soluzione sempre più popolare, ovvero la condivisione dell’account.

Una soluzione è rappresentata dal condividere l’account Spotify con altre persone e dividere la spesa complessiva mese per mese (o annualmente).

Condivisione dell’account: cosa c’è da sapere

Condividere l’account Spotify è legale, ma con alcune limitazioni. Spotify stesso offre piani come Duo e Family che sono progettati appositamente per la condivisione.

La condivisione degli abbonamenti in generale è considerata una pratica legale, supportata da termini e condizioni di molti servizi che consentono esplicitamente la condivisione tra familiari.