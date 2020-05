Con l’avvento della pandemia e del periodo di quarantena e lockdown in tutto il mondo, le soluzioni per le videoconferenze e le video chiamate sono state prese d’assalto. Abbiamo già parlato delle migliori app per la videochiamate di gruppo in un apprezzato articolo. Anche il famoso social network di Mark Zuckerberg Facebook, che già permetteva di effettuare videochiamate di gruppo, ha lanciato un nuovo servizio per mettersi al passo dei più agguerriti concorrenti: Messenger Rooms.

Messenger Rooms vuole offrire una stanza virtuale in cui incontrare i propri contatti. Una piattaforma semplice da utilizzare, gratuita e senza limiti di tempo a cui possono connettersi fino a 50 persone alla volta. Possono entrare nelle stanze virtuali anche le persone non iscritte a Facebook, per loro basta premere sul link condiviso per partecipare alla chiamata.





Insomma, Facebook ha deciso di lanciare chiaramente la sfida a soluzioni come Google Meet, Zoom e Houseparty; vediamo nel dettagli come funziona Messenger Rooms.

Come creare una stanza su Messenger Rooms

Usare la nuova soluzione di Facebook è semplicissimo: per prima cosa bisogna creare una stanza virtuale (Room, appunto), per farlo bisogna ad oggi utilizzare Facebook o Facebook Messenger.

Per collegarsi a Messenger Rooms da PC occorre possedere una Webcam ed un microfono. In loro assenza non sarà possibile avviare una stanza. Anche provare a farlo sarebbe inutile, visto che all’interno del servizio manca una chat testuale, quindi chi è sprovvisto di webcam e microfono non potrebbe comunicare. Questa non è una grande limitazione, perché ormai gran parte del pubblico possiede uno smartphone ed ognuno di questi dispone sia di videocamera frontale sia di microfono. Quindi in questo caso è consigliabile creare la stanza o entrare in una stanza tramite Facebook Messenger mobile.

Presto la funzione dovrebbe essere integrata anche su Instagram e WhatsApp, che sono entrambe soluzioni di proprietà di Facebook.

Creare una stanza su Messenger Rooms su PC

Su pc desktop una stanza può essere creata andando sulla pagina di Facebook, facendo l’accesso con le vostre credenziali e cliccando su uno dei pulsanti “Crea stanza” disponibili in vari punti dell’interfaccia (li abbiamo evidenziati nello screen).

Premuto il pulsante apparirà in primo piano una nuova schermata, che ci chiederà di confermare l’account con cui vogliamo realizzare la stanza. Quindi potremo scegliere tramite appositi ed immediati menù:

l’attività della stanza (aperitivo, festa, pausa dallo studio, ecc.);

(aperitivo, festa, pausa dallo studio, ecc.); chi si vuole invitare (si può scegliere di dare libero accesso a tutti i propri amici di Facebook o di invitare persone specifiche tra i propri amici e di abilitare o disabilitare il comodo accesso tramite condivisione del link);

(si può scegliere di dare libero accesso a tutti i propri amici di Facebook o di invitare persone specifiche tra i propri amici e di abilitare o disabilitare il comodo accesso tramite condivisione del link); l’orario (si può programmare l’orario a cui si avvierà una Stanza o farla avviare subito).

Insomma come si può notare è tutto molto semplice ed immediato, scelte le nostre impostazioni basterà premere su “Avanti” e poi su “Completa la creazione della Stanza“.

Creare una stanza su Messenger Rooms su Android e iOS

Creare una stanza su mobile (Android, iPhone e iPad) è altrettanto semplice, basta:

Scaricare l’app Facebook Messenger adatta al vostro dispositivo, dal Play Store per Android o dall’App Store per iPhone e iPad.

adatta al vostro dispositivo, dal Play Store per Android o dall’App Store per iPhone e iPad. Ad installazione conclusa, avviare l’app ed entrare con il proprio account Facebook, quindi premere sull’icona in basso “Persone” e poi sulla voce in alto “Crea una stanza“.

Poi il resto è davvero immediato, si può scegliere chi avrà accesso e premere sul tasto per ottenere il link e condividerlo.

Nell’interfaccia sono presenti anche le apposite icone per inserire i divertenti effetti, per escludere la videocamera, per cambiarla (per scegliere fra fotocamera frontale e quella sul retro) e per silenziare il microfono.

Quando si vuole chiudere, basta premere sull’apposita icona rossa.

Chi gestisce la stanza?

La stanza di Facebook Rooms è gestita da chi la avvia.

Quindi il creatore della stanza ne è l’unico amministratore e può decidere:

se la stanza sarà visibile agli altri suoi amici su Facebook;

chi può e non può partecipare;

se i partecipanti potranno o meno invitare tramite link altre persone;

di eliminare dalla stanza coloro che hanno comportamenti molesti o inappropriati.

Insomma l’amministratore della stanza ha tutti i poteri per evitare che succedano spiacevoli inconvenienti come quelli avvenuti nelle video chat di gruppo tramite Zoom.

Come collegarsi ad una stanza

Se siamo utenti Facebook o di Messenger e veniamo aggiunti ad una stanza saremo avvisati da una notifica. Un po’ come avviene con una videochiamata tramite Messenger, Skype o anche WhatsApp. Si potrà quindi scegliere se partecipare semplicemente premendo sulla notifica e sull’apposito pulsante “accedi alla stanza”, come già detto all’inizio dell’articolo in una stanza il numero di partecipanti può arrivare fino a 50 utenti.

Un altro modo per partecipare è ricevere un link di invito, una volta ricevuto basterà premerci su (o cliccarci) per entrare nella stanza ed iniziare la videoconferenza con gli altri.

Sul telefono o tablet se si ha l’app Messenger verrà usata quella, altrimenti per la chiamata verrà usato il browser (l’app con cui si naviga su Internet).

Per scollegarsi dalla stanza invece basta premere sul tasto canonico rosso di chiusura della chiamata.