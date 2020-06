Bonus mobilità 2020: incentivo da 500 euro, tutte le info

Con il Decreto Legge “Rilancio” (n.34 articolo 229) del 19 maggio 2020, sono state approvate alcune importanti misure per incentivare la mobilità sostenibile. Con il Bonus mobilità 2020 è stato infatti inserito un incentivo sul’acquisto di mezzi di micro mobilità individuale.

Quanto vale il Bonus mobilità?

L’incentivo ammonta a un massimo di 500 euro e copre il 60% della spesa per l’acquisto di uno dei veicoli di micro mobilità personale.

Per mezzi di micro mobilità individuale si intendono:

la comune bicicletta;

bicicletta elettricha (e-bike a pedalata assistita);

monopattino elettrico;

segway;

monoruota;

hoverboard.

Il buono vale anche per i costi dei servizi di condivisione (sharing) di tutti i mezzi che non siano autoveicoli. Quindi anche i servizi di sharing degli scooter dovrebbero essere coperti.

Ecco tre semplici esempi per capirci

Acquistando una bici elettrica che costa 400 € avrò 240 € di rimborso (semplicemente il 60%);

(semplicemente il 60%); Se acquisto un monopattino elettrico da 600 € avrò 360 € di buono (sempre il 60%);

(sempre il 60%); Infine se acquisto un segway da 1000 € avrò un buono 500 euro (non avremo 600 € in quanto è stata raggiunta la soglia massima).

Per sfruttare al massimo l’incentivo da 500 euro, dovremo acquistare un mezzo dal prezzo che si avvicina il più possibile a 833,33 €, il cui 60% è proprio 500 euro, pagando così il rimanente di 333,33 €.

Chi può richiedere il buono mobilità?

Il bonus potrà essere richiesto da tutti i residenti maggiorenni di:

capoluoghi di provincia e regione;

città metropolitane;

o comuni con più di 50000 abitanti.

Quindi pare che gli appartenenti allo stesso nucleo familiare potranno richiedere più “buoni mobilità”, logicamente sempre uno a persona, che ovviamente saranno legati ai singoli acquisti e non cumulabili.

Quando e come richiedere il bonus mobilità?

Per effettuare la richiesta del buono, verrà creato a breve dal Ministero dell’ambiente un apposito portale online, su cui il cittadino potrà richiedere il buono mobilità in una delle 2 fasi sotto descritte. Trovate comunque maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’ambiente.

Fase 1: Il buono potrà essere richiesto una sola volta per persona per tutti gli acquisti effettuati dal 4 Maggio del 2020 fino al giorno in cui sarà operativa l’applicazione web predisposta dal Ministero dell’ambiente entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante il programma buono mobilità. Sarà necessario disporre dello SPID per accedere a questa applicazione web.

Fase 2: Dal giorno in cui entrerà in funzione l’applicazione web (fino al 31 dicembre 2020), si potrà usufruire dello sconto diretto da parte del negoziante presso il quale acquisterete il mezzo di mobilità sostenibile, utilizzando un buono di spesa digitale fornito dall’applicazione web sopra citata.

Il governo ha stanziato un fondo da 120 milioni per quest’anno nel decreto Rilancio.

Altri incentivi compatibili con il buono mobilità

Per chi risulta residente in uno dei comuni indicati nella procedura di infrazione comunitaria della normativa 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. Si tratta di 15 zone e agglomerati localizzati nel territorio delle regioni Piemonte, Lombardia,Liguria, Toscana, Lazio, Molise, e Sicilia. Era già prevista un’altra agevolazione, che è cumulabile con il nuovo bonus.

Se si rottama entro il 31 Dicembre del 2021 un’auto omologata fino alla classe Euro 3 si ha diritto ad un buono del valore di 1500 €.

Analogamente se si rottama un motociclo entro la stessa data, fino alla classe Euro 2, oppure Euro 3 con motore a due tempi, si ha diritto ad un buono del valore di 500 €.

Il buono può essere speso entro 3 anni dall’erogazione per acquistare, anche a favore delle persone conviventi:

biciclette;

biciclette elettriche;

monopattini elettrici e tutti i mezzi di micro mobilità personale indicati sopra;

abbonamenti a servizi di condivisione di mezzi;

abbonamenti ai mezzi pubblici.

Questo buono è pienamente cumulabile con il “buono mobilità“. Cumulandoli si può arrivare ad avere 2000 € di incentivi.

