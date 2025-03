Google AI Overview disponibile in Italia: cosa cambia per la ricerca

Google ha introdotto ufficialmente in Italia AI Overview, la funzione che fornisce risposte sintetiche all’interno dei risultati di ricerche sfruttando l’intelligenza artificiale generativa.

Dopo il lancio dell’estate scorso negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le Panoramiche IA (questo dovrebbe essere il nome della nuova funzionalità nel nostro Paese) sbarcano quindi anche in 9 Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia. Secondo quanto afferma l’azienda statunitense, grazie a Google AI Overview gli utenti effettueranno più ricerche, anche se diversi editori e creatori di contenuti hanno già manifestato la loro preoccupazione al riguardo.

Cos’è Google AI Overview

Google AI Overview è una nuova funzionalità del motore di ricerca Google che fornisce risposte brevi e contestualizzate all’interno dei risultati di ricerca. Oltre al testo, restituisce anche foto e link delle fonti impiegate per offrire la risposta.

Per le Panoramiche IA, Google ha spiegato di sfruttare una versione di Gemini su misura, senza però entrare troppo nel dettaglio circa le caratteristiche del modello LLM. Sappiamo anche che non apparirà in automatico per tutte le ricerche. A questo proposito, l’azienda di Mountain View ha precisato che le AI Overview compariranno soltanto quando miglioreranno l’esperienza degli utenti in maniera effettiva.

Ad esempio, se si effettua una semplice ricerca delle previsioni del tempo o si digita il nome di un sito che si vuole visitare, le AI Overview non compariranno. Lo stesso discorso vale per le notizie più recenti, quindi anche i fatti di attualità resteranno fuori dalla nuova funzionalità.

Al contrario, di fronte a ricerche più complesse, come ad esempio quesiti di assistenza tecnica, ecco che nella parte in alto delle pagine dei risultati di ricerca comparirà un breve riassunto contenente già la risposta. Per quanto riguarda infine gli argomenti sensibili, tra cui tematiche come il suicidio e l’autolesionismo, Google ha confermato che la ricerca restituirà ancora i link tradizionali.

Cosa cambia con Google AI Overview

L’introduzione della funzionalità Google AI Overview porterà ad una profonda rivoluzione della ricerca tradizionale, almeno secondo come l’abbiamo intesa fino ad oggi. Per le domande più complesse, infatti, i classici dieci risultati web di ciascuna pagina della SERP verranno sostituiti da un breve riassunto generato dall’intelligenza artificiale.

E proprio questo sta destando la preoccupazione di editori e blogger, almeno per quanti hanno basato sul traffico organico gran parte della propria attività. Dal loro punto di vista, infatti, le AI Overview di Google andranno a diminuire i clic della ricerca in modo drastico, causando forti ripercussioni sul traffico di visitatori e, di conseguenza, sui loro guadagni.

Google d’altro canto risponde che i timori sono ingiustificati, prevedendo al contrario un numero maggiore di ricerche. Chi avrà ragione?