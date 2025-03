AI Mode Google: il motore di ricerca del futuro è già qui

Nelle scorse ore Google ha annunciato AI Mode, la nuova funzionalità del motore di ricerca che fornisce una risposta elaborata dall’intelligenza artificiale che occupa l’intera schermata, abbandonando dunque il classico schema dei risultati di ricerca con i link.

Si tratta di una sorta di versione potenziata di AI Overviews, le attuali panoramiche AI che offrono una risposta pertinente tramite una sintesi delle informazioni estrapolate dal web.

Proprio il successo della funzionalità AI Overviews, oggi utilizzata da un miliardo di utenti, ha spinto Google ad accelerare ulteriormente sulla Gen AI nei risultati di ricerca. A questo proposito, l’azienda di Mountain View ha anche ufficializzato l’adozione del modello Gemini 2.0, attraverso cui riuscirà a fornire risposte AI migliori a domande più complesse, come ad esempio quelle riguardanti tematiche quali matematica e programmazione.

Google AI Mode: la rivoluzione della ricerca online

In questa fase iniziale AI Mode di Google potrà essere testata esclusivamente dagli utenti che risiedono negli Stati Uniti d’America. Sarà accessibile tramite una scheda posizionata in alto a destra, accanto a quella denominata “Tutti”.

Nel post ufficiale sul blog di Google in cui si annuncia l’avvento della nuova funzionalità, l’azienda ha spiegato che AI Mode sarà utile in particolare per i confronti e per tutte quelle query più lunghe e uniche, come d’altronde già avviene con la funzionalità AI Overview. La differenza sostanziale con quest’ultima è che l’elenco tradizionale di link – ancora visibile con AI Overview – ora non c’è più.

AI Mode è disponibile al momento per gli utenti statunitensi in Search Labs, la sezione degli esperimenti AI di Google, a patto di avere l’abbonamento a Google One AI Premium, il pacchetto che include Gemini Advanced e 2 TB di spazio di archiviazione al costo di 21,99 euro al mese (il primo è gratis). Se i riscontri saranno positivi, è facile ipotizzare che la nuova funzione AI del motore di ricerca verrà estesa man mano ad un numero di utenti sempre maggiore.