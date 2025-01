Starship: Tra poche ore il settimo lancio, ecco dove seguirlo in diretta

Il settimo lancio di Starship/Super Heavy, partirà oggi 16 gennaio alle 23:00 ora italiana, dal centro spaziale di Boca Chica, dopo una serie di vari slittamenti dovuti a problemi di maltempo e prima ancora a cause non specificate da SpaceX.

Questo lancio ricalcherà in buona parte quanto già eseguito negli ultimi due test, ma le novità presenti saranno le seguenti:

La presenza a bordo di 10 satelliti Starlink (facsimili per dimensioni e peso), che verranno rilasciati in orbita, per poi bruciare nell’atmosfera.

Debutto della StarShip V2, dotata di una maggiore capacità di carico di combustibile, più lunga e con uno scudo termico a due strati con raffreddamento attivo

Riutilizzo per la prima volta di uno dei motori Raptor usato nel quinto volo dal Booster 12.

Verrà inoltre tentata nuovamente la presa al volo del booster Super Heavy da parte della struttura di lancio tramite le tenaglie chiamate Chopsticks Mechazilla, presa riuscita nel quinto volo e fallita, o meglio abortita nel sesto e ultimo lancio a causa di problemi di comunicazione riscontrati tra piattaforma di lancio e il razzo. Questa operazione avverrà a circa 7 minuti dopo il decollo.

Quest’ultimo test è molto importante in quanto SpaceX, per abbattere i costi, ha come obbiettivo la riusabilità del lanciatore, come succede già per il Falcon 9.

Questo test avviene proprio a poche ore di distanza dal lancio del razzo New Glenn di Blue Horizon del miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon, diretto concorrente, lancio avvenuto con parziale successo in quanto il razzo è riuscito a raggiungere l’orbita ma non è stato possibile recuperare il primo stadio.

Sarà possibile seguire la diretta del settimo lancio di StarShip già da ora, tramite questo canale Youtube che trovate qui sotto: